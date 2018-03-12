    • / POLITICS

    POLITICS


    Azerbaijan`s Defense Ministry: Armenian armed units violated ceasefire 90 times

    12.03.2018 [11:44]

    Baku, March 12, AZERTAC

    Azerbaijan`s Defense Ministry has said the Armenian armed forces continue to violate the ceasefire regime. "The Azerbaijani armed forces came under fire 90 times throughout the day," the ministry said in a statement.

    "The Azerbaijani army`s positions came under fire from Armenian villages, including Berdavan, Dovekh, Barekamavan, Shavarshavan in Noyemberyan district, Mosesgekh, Chinari, Aygedzor in Berd district and unnamed hills in Ijevan, Krasnoselsk districts," the ministry said.

    "The army`s positions also came under fire from the Armenia-occupied districts of Azerbaijan, including Goyarkh, Yarimja villages in Tartar, Taghibayli, Shiklar, Bash Garvand, Abdinli, Garagashli, Yusifjanli, Marzili villages in Aghdam, Kuropatkino village in Khojavand, Ashaghi Veysalli, Gobu Dilagharada, Garvand, Garakhanbayli, Ashagi Seyidahmadli, Gorgan, Kurdlar, Horadiz villages in Fuzuli, as well as unnamed hills in Goranboy, Tartar, Aghdam and Khojavand," the ministry added.

    AZERTAG.AZ :Azerbaijan`s Defense Ministry: Armenian armed units violated ceasefire 90 times
    © Content from this site must be hyperlinked when used.
    Report a mistake by marking it and pressing ctrl + enter

    FEEDBACK

    Fields with * are required.

    Please enter the letters as they are shown in the image above.
    Letters are not case-sensitive.
    Other news in this section
    11.03.2018 [10:40]
    Azerbaijan`s Defense Ministry: Armenian armed units violated ceasefire 106 times
    10.03.2018 [11:44]
    Azerbaijan`s Defense Ministry: Armenian armed units violated ceasefire 90 times
    09.03.2018 [20:33]
    President Ilham Aliyev awards Internal Troops servicemen
    09.03.2018 [16:35]
    Azerbaijan Georgia sign military cooperation plan for 2018
    Azerbaijan`s Defense Ministry: Armenian armed units violated ceasefire 90 times