Azerbaijan`s Defense Ministry: Armenian armed units violated ceasefire 90 times
AzerTAg.az
Baku, March 12, AZERTAC
Azerbaijan`s Defense Ministry has said the Armenian armed forces continue to violate the ceasefire regime. "The Azerbaijani armed forces came under fire 90 times throughout the day," the ministry said in a statement.
"The Azerbaijani army`s positions came under fire from Armenian villages, including Berdavan, Dovekh, Barekamavan, Shavarshavan in Noyemberyan district, Mosesgekh, Chinari, Aygedzor in Berd district and unnamed hills in Ijevan, Krasnoselsk districts," the ministry said.
"The army`s positions also came under fire from the Armenia-occupied districts of Azerbaijan, including Goyarkh, Yarimja villages in Tartar, Taghibayli, Shiklar, Bash Garvand, Abdinli, Garagashli, Yusifjanli, Marzili villages in Aghdam, Kuropatkino village in Khojavand, Ashaghi Veysalli, Gobu Dilagharada, Garvand, Garakhanbayli, Ashagi Seyidahmadli, Gorgan, Kurdlar, Horadiz villages in Fuzuli, as well as unnamed hills in Goranboy, Tartar, Aghdam and Khojavand," the ministry added.
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