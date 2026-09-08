Aujourd’hui, c’est la Journée internationale de l'alphabétisation

Bakou, 8 septembre, AZERTAC

Depuis 1967, les célébrations annuelles de la Journée internationale de l'alphabétisation (JIA) ont lieu le 8 septembre dans le monde entier pour rappeler aux décideurs politiques, aux praticiens et au public l'importance critique de l'alphabétisation pour une société plus instruite, juste, pacifique et durable.

L'alphabétisation est un droit humain fondamental qui ouvre la porte à d'autres droits humains, à de plus grandes libertés et à la citoyenneté mondiale. L'alphabétisation est un fondement de l’acquisition de connaissances, de compétences, de valeurs, d’attitudes et des comportements permettant de promouvoir une culture de paix durable fondée sur le respect de l'égalité et la non-discrimination, de l'État de droit, la solidarité, la justice, la diversité et la tolérance, dans le but d’établir des relations harmonieuses avec soi-même, avec les autres et avec la planète. Malgré les progrès accomplis, au moins 739 millions de jeunes et d’adultes dans le monde ne possèdent toujours pas les compétences de base en lecture et en écriture en 2024. Parallèlement, 4 enfants sur 10 n’atteignent pas le niveau minimum de compétences en lecture, et 272 millions d’enfants et d’adolescents étaient déscolarisés en 2023.

Cette année, la Journée internationale de l’alphabétisation marque son 60e anniversaire. Elle a été proclamée par l’UNESCO en 1966 lors de la 14e session de la Conférence générale. Célébrée sous le thème « L’alphabétisation pour les peuples, la planète et la prospérité », la Journée internationale de l'alphabétisation (JIA) 2026 sera l’occasion de faire le bilan des progrès accomplis, d’approfondir la compréhension des défis actuels et émergents, et de définir les priorités à venir en matière d’alphabétisation dans un monde en mutation rapide.

La célébration mondiale sera organisée par l’UNESCO les 8 et 9 septembre 2026 au Mexique, en collaboration avec le Gouvernement du Mexique. L’événement comprendra la cérémonie de remise des Prix internationaux d’alphabétisation de l’UNESCO, qui récompensent des programmes d’alphabétisation remarquables dans le monde entier. La JIA 2026 sera également célébrée aux niveaux local, national et régional à travers le monde. L’événement mondial au Mexique sera accessible en ligne en anglais, en français et en espagnol.

Au cours des six dernières décennies, les pays et les partenaires du monde entier ont fait progresser l’alphabétisation en tant que droit humain fondamental et puissant moteur de paix et de développement durable. S’appuyant sur ces avancées, la JIA 2026 célébrera les réalisations, notamment depuis 2015, tout en identifiant les défis restants et émergents. Elle constituera également une plateforme pour mettre en lumière des politiques, pratiques et partenariats efficaces afin de faire progresser l’alphabétisation pour tous, au service de sociétés pacifiques et durables. (UNESCO)