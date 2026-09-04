Azerbaïdjan : La prochaine saison de l'automne aura le 23 septembre

Bakou, 4 septembre, AZERTAC

La prochaine saison de l'automne aura lieu le 23 septembre 2026 à 04h05, selon l'Observatoire d'astrophysique de Chamakhy de l'Académie nationale des sciences d'Azerbaïdjan.

Ainsi, les nuits s'allongeront et les jours se raccourciront. Le soleil passera de l'hémisphère nord à l'hémisphère sud.