Le président du Comité d’Etat en charge des organisations religieuses effectuera une visite en Arabie saoudite

Bakou, 28 octobre, AZERTAC

A l’invitation de Cheikh Saleh Al Asheikh, ministre saoudien des affaires islamiques, des biens morts, de la propagation de la foi et de l’orientation, Mubariz Gourbanly, président du Comité d’Etat en charge des organisations religieuses, effectuera du 28 octobre au 3 novembre une visite en Arabie saoudite. L’objectif de la visite est d’élargir les liens existants entre les deux pays, d’intensifier les efforts communs en matière de prévention de l’extrémisme religieux et de la violence, ainsi que de mener un échange d’expérience.

En marge du déplacement, M. Gourbanly devrait avoir des rencontres avec le ministre saoudien des affaires islamiques, des biens morts, de la propagation de la foi et de l’orientation, les secrétaires généraux de l'Assemblée mondiale de la jeunesse musulmane, de la Ligue islamique mondiale et de l’Organisation de la coopération islamique, et visiter quelques fondations et centres.

Lors des rencontres, les discussions porteront sur la proclamation de l’année 2017 Année de solidarité islamique en Azerbaïdjan, les travaux effectués au cours de cette année, la formation de l’image positive de l'Islam dans le monde et l’étude du modèle de tolérance et du climat multiculturel existant en Azerbaïdjan par les pays musulmans.