La réalisation du processus de l’échange mutuel de touristes au menu de discussions au Bahreïn

Bakou, 13 novembre, AZERTAC

Une délégation conduite par Abulfas Garayev, ministre azerbaïdjanais de la Culture et du Tourisme, s’est entretenu avec Cheikha May bint Mohamed Al Khalifa, présidente de la Haute Autorité bahreïnienne pour la Culture et les Antiquités.

Lors de l’entretien, Cheikha May bint Mohamed Al Khalifa a fait savoir que les relations culturelles entre l’Azerbaïdjan et le Bahreïn étaient à haut niveau, soulignant l’importance d’élargir encore davantage cette coopération. Elle a également marqué que l’Azerbaïdjan était un modèle dans les domaines de la protection des monuments historiques et culturels, de la tolérance et du multiculturalisme.

Remerciant pour l’accueil chaleureux, le ministre azerbaïdjanais a dit que son pays était intéressé par le développement des liens culturels et touristiques avec le Bahreïn.

Il a été noté que le nombre des touristes venus du Bahreïn en Azerbaïdjan s’était rapidement accru au cours des deux dernières années. L’accent a été mis sur l’importance de la réalisation du processus de l’échange mutuel de touristes.

La délégation azerbaïdjanaise a participé à une série d’évènements culturels lors de la visite.