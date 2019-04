VOYAGE PHOTOS : le Khanegah Pir Husseyn, perle architecturale datant des XI et XIVes siècles

Hadjigaboul, 15 avril, AZERTAC

Le Khanegah (lieu de culte) Pir Husseyn, Réserve historico-architecturale, situé au bord de la rivière Pirsaat dans la région de Hadjigaboul, est l’un des monuments reflétant l’histoire ancienne et la riche patrimoine culturel de l’Azerbaïdjan.

L'ensemble architectural datant des XI et XIVes siècles, érigé autour de la tombe de Pir Husseyn Chirvani, éminent savant et philosophe, grand cheikh soufi, attire l'attention des touristes locaux et étrangers. Le Khanegah Pir Husseyn, l'un des monuments d’importance nationale, occupe une place importante parmi les khanegahs existant sur le territoire azerbaïdjanais. La réserve historico-architecturale y fonctionne depuis 2005.

L’AZERTAC présente les photos du Khanegah Pir Husseyn prises par la photographe Iradé Guédirova. Le khanegah est situé à 127 kilomètres de Bakou, capitale azerbaïdjanaise.