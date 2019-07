Guédébey accueille le premier Festival national des pâturages

Guédébey, 26 juillet, AZERTAC

Le premier Festival national des pâturages s’est ouvert ce vendredi à Guédébey, afin de préserver et de promouvoir les traditions de pâturage et d’elat.

Le festival est co-organisé par l’Agence turque de la coopération et de la coordination (TIKA), le Fonds d’histoire et de culture «Djavadkhan» et le Pouvoir exécutif de la région de Guédébey.

Le Ministère de la Culture, le Ministère de l’Agriculture, l’Agence nationale du tourisme, l’Agence de développement des petites et moyennes entreprises et d’autres institutions gouvernementales figurent parmi les partenaires de cet évènement qui durera jusqu’au 28 juillet.

Le festival se déroule sur le pâturage de Düzyurd–Miskinli dans la région de Guédébey.

Des yourtes, un marché des produits agricoles, un hippodrome, une scène pour spectacles, des enclos pour les animaux domestiques etc. ont été créés dans le bourg nommé «Yaylag yurdu».