Yanardagh : une flamme naturelle extraordinaire

Bakou, 29 juillet, AZERTAC

Yanardagh est un volcan d’Azerbaïdjan surnommé la Montagne de feu.

Situé sur la péninsule d’Abchéron, à 25 kilomètres au nord-est de la capitale Bakou, il culmine à 116 mètres au-dessus d’une poche de gaz naturel et un feu éternel y brûle depuis tout temps.

Une flamme de 10 mètres de long, très spectaculaire la nuit.

La montagne est sacrée et de nombreuses légendes courent à son sujet.

L’Azerbaïdjan, connu comme une terre de feu, est doté par la nature d’innombrables gisements de pétrole et de gaz. Dans certains endroits du pays, n’importe quelle étincelle peut enflammer une source. C’est ce qui explique la présence de feu dans presque toute l’étendue du territoire sur certaines collines. Au nombre de ces phénomènes, vous découvrirez le plus célèbre, Yanardagh. C’est une flamme qui brûle au nord de la mer Caspienne, près de Bakou, dans le village de Mahammadi. Sa position et son caractère régulier à brûler lui valent la protection de l’État azerbaïdjanais.

Le feu est l’un des quatre éléments qui constituent la nature, selon les zoroastriens. Il y a plus de 2000 ans, les habitants de cette ville adoraient la divinité symbolisant l’élément feu. Cette religion autrefois disparue au profit de l’Islam a donc commencé à raviver le cœur de certains fidèles. La présence mystérieuse de cette belle flamme a créé un culte des adorateurs du feu, qui y trouvent une manifestation de la puissance divine. Imprégnez-vous de cette culture, et vous en tirez peut-être pour vous-même quelques leçons de vie.

Le feu qui brûle incessamment est dû à une étincelle qui serait tombée du ciel pour enflammer le gaz. Cette flamme continuera à brûler jusqu’à ce que le gaz s’épuise complètement. Mais selon une conception plus vraisemblable, cette magnifique colline aurait été allumée accidentellement par un berger avec une cigarette depuis près de 50 ans. Et étant donné que le gaz naturel dans le pays est tellement fort en concentration qu’il vient à la surface, vous comprenez donc la raison d’être de cette flamme. Vous serez étonné de constater que le feu résiste même par temps de pluie et de neige.