Les montagnes multicolores de Khyzy - IMAGES

Khyzy, 4 novembre, AZERTAC

La région de Khyzy est visitée par un grand nombre de touristes, puisqu’elle est située à la plus courte distance de la capitale Bakou. Ce sont les paysages montagneux d’une beauté mystérieuse qui attirent le plus les touristes dans la région qui se distingue par son climat modéré et son air pur.

Les montagnes multicolores de la région de Khyzy ressemblent à la surface de la planète Mars.