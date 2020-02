Un hôpital ambulant a été mis en place au point de passage frontalier de Bilessouvar

Bakou, 28 février, AZERTAC

Les mesures préventives sont poursuivies pour la prévention de la menace de coronavirus sur le territoire de l’Azerbaïdjan. Le quartier général a décidé de mettre en place des hôpitaux ambulants, composés de tentes du ministère des Situations d’urgence, surtout aux points de passage frontaliers avec la République islamique d’Iran pour organiser l’examen des personnes entrant sur le territoire azerbaïdjanais. Un hôpital ambulant a déjà été mis en place au point de passage de Bilessouvar.

« Depuis hier 100 tentes cinq personnes ont été installées au point de passage frontalier de Bilessouvar », a déclaré le porte-parole du ministère des Situations d’urgence, Eltchin Aligulov, ajoutant qu’un groupe de 6 médecins y est présent.

Il est à noter qu’un quartier général composé des responsables des organes et institutions compétents avait été mis en place auprès du Cabinet des Ministres pour la prévention de la menace de l'épidémie de coronavirus en Azerbaïdjan, la réalisation rapide des mesures préventives et urgentes. Des groupes d'experts composés de spécialistes appropriés ont été créés en vue de prendre des mesures préventives et d'effectuer des suivis sur l'ensemble du territoire de la République d'Azerbaïdjan. Afin de sensibiliser la population et éviter toute désinformation, le quartier général dispose d’une hotline : +994 12 492 41 61, +994 12 492 75 54, +994 12 505 03 30, + 994 12 505 13 33