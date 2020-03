Le président azerbaïdjanais signe un décret sur la création d'un fonds de soutien à la lutte contre le coronavirus

Bakou, 19 mars, AZERTAC

Le président Ilham Aliyev a signé un décret sur les mesures relatives à l'intensification de la lutte pour la protection de la santé de la population et contre l'épidémie de coronavirus en République d'Azerbaïdjan.

Conformément au décret, pour prendre des mesures préventives et intensifier les mesures de lutte contre l'épidémie de coronavirus a été créé le Fonds de soutien à la lutte contre le coronavirus. La règle de formation, de gestion et d'utilisation des moyens du Fonds de soutien à la lutte contre le coronavirus a été approuvée. Il a été déterminé que l'objectif du Fonds de soutien à la lutte contre le coronavirus est d'empêcher la propagation de l'épidémie de coronavirus en République d'Azerbaïdjan et d'assurer un soutien financier aux mesures prises pour la combattre.

Le Cabinet des ministres est chargé de résoudre les questions découlant de ce décret.