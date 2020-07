La réserve de Khynalyg inscrite à la liste indicative du Patrimoine mondial de l'UNESCO

Bakou, 6 juillet, AZERTAC

La réserve historique, architecturale et ethnographique « Khynalyg », située au nord de l'Azerbaïdjan, a été inscrite sur la liste indicative du Comité du Patrimoine mondial de l'UNESCO.

Rappelons que pour figurer sur la Liste du patrimoine mondial, les sites doivent avoir une valeur universelle exceptionnelle et satisfaire au moins un des dix critères de sélection. Les critères sont régulièrement révisés par le Comité pour rester en phase avec l'évolution du concept même de patrimoine mondial. Jusqu'à la fin de 2004, les sites du patrimoine mondial étaient sélectionnés sur la base de six critères culturels et quatre critères naturels. Avec l'adoption de la version révisée des Orientations, il n'existe plus qu'un ensemble unique de dix critères.