L'Association des agences de voyages d'Azerbaïdjan informe les entreprises

Bakou, 8 juillet, AZERTAC

Compte tenu de la situation actuelle, l'Association des agences de voyages d'Azerbaïdjan a élaboré une procédure de service visant à réglementer les activités des entreprises touristiques pendant la pandémie de coronavirus (COVID-19).

Selon les recommandations, les entreprises touristiques devraient placer des panneaux d'information aux entrées des bureaux, fournir aux citoyens des serviettes hygiéniques, des masques et des gants médicaux et mesurer la température avec un thermomètre. De plus, des indices signalant la nécessité de maintenir la distance sociale doivent être placés à l'intérieur du bureau, la distance sociale entre le personnel et les citoyens doit être maintenue, le service client doit être fourni derrière des cloisons de protection en verre et l'entreprise doit assurer le port des masques et des gants de protection par le personnel.

L'Association des agences de voyages d'Azerbaïdjan a préparé une vidéo informative, qui sera envoyée aux entreprises touristiques dans les prochains jours.