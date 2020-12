Le président Ilham Aliyev félicite le peuple azerbaïdjanais pour la libération de Latchine de l'occupation VIDEO

Bakou, 1er décembre, AZERTAC

Le Président de la République et Commandant suprême des armées, Ilham Aliyev, a félicité le peuple azerbaïdjanais pour la libération de la région de Latchine de l'occupation arménienne.

« C'est avec une grande joie que je vous informe que la région de Latchine a été libérée de l'occupation. Je félicite cordialement tout le peuple azerbaïdjanais à cette occasion. La libération de la région de Latchine de l'occupation est un événement historique. De plus, nous y sommes retournés sans tirer une seule balle. Nous avons contraint l'ennemi à faire cela. La brillante victoire remportée sur le champ de bataille a conduit à ce résultat remarquable - trois de nos régions, Aghdam, Kelbedjer et Latchine, nous ont été restituées. Nous avons repris ces régions sans tirer une seule balle et sans un seul martyr », a déclaré le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev, dans son adresse à la nation à l’occasion de la libération de la région de Latchine.

Le chef de l'Etat a déclaré que la région de Latchine était l'une de nos plus grandes régions, ajoutant qu’elle jouerait un rôle important dans le futur développement économique de l'Azerbaïdjan.

« Tout d'abord, nous rendrons Latchine aux habitants de Latchine. Je félicite sincèrement les chers résidents de Latchine pour ce merveilleux événement. Lorsque la région de Latchine a été occupée, elle comptait un peu plus de 50 000 personnes. Aujourd'hui, sa population a atteint 80 000 personnes. Bien entendu, l'un de nos principaux objectifs sera d'y renvoyer les résidents de Latchine dans les plus brefs délais. Nous essaierons également de renvoyer dès que possible les anciennes personnes déplacées dans toutes les autres régions libérées de l'occupation », a souligné le chef de l’Etat.