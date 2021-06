Migel Angel Moratinos: Nous sommes très attristés par la destruction de mosquées et de théâtres par les Arméniens

Aghdam, 23 juin, AZERTAC

Nous avons vu de nos propres yeux la situation dans les territoires azerbaïdjanais libérés de l'occupation. Nous sommes très attristés par la destruction de mosquées, de théâtres et d'hôtels dans ces terres par les Arméniens, a dit mardi dernier le haut représentant pour l'Alliance des civilisations des Nations Unies, Miguel Angel Moratinos, en marge de son déplacement dans la région d’Aghdam.

« Nous pensons à l'avenir et espérons que ces zones, qui sont de beaux et riches monuments historiques de l'Azerbaïdjan, seront restaurées et que la vie reviendra ici. Je suis convaincu qu'une équipe d'experts expérimentés de l'UNESCO fera de son mieux pour restaurer la mosquée historique, qui est un bel exemple d'architecture », a ajouté Miguel Angel Moratinos.