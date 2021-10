Une année s’est écoulée depuis la libération du pont de Khoudaferin

Djabraïl, 18 octobre, AZERTAC

Le 18 octobre 2020, jour de la restauration de l'indépendance de l'Azerbaïdjan, les forces armées azerbaïdjanaises ont hissé le drapeau national sur le pont de Khoudaferin, libéré de l’occupation.

Depuis un an, le drapeau azerbaïdjanais flotte sur le pont de Khoudaferin, occupé par les forces armées arméniennes en 1993.

Le pont de Khoudaferin est l'un des monuments uniques de l'architecture médiévale azerbaïdjanaise qui avait survécu jusqu'à nos jours. Le pont à 11 voûtes reliant les rives nord et sud de la rivière Araz a été construit aux XI-XII siècles et le pont à 15 voûtes au XIII siècle. Le pont de Khoudaferin a joué un rôle important dans le développement de la Grande Route de la Soie et était d'une importance exceptionnelle du point de vue militaire et stratégique.