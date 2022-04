Top 10 des lieux à visiter à Bakou

Bakou, 5 avril, AZERTAC

1. Parc en bord de mer (Boulevard de Bakou) – l’endroit idéal pour se promener tranquillement au bord de la mer Caspienne.

2. Tour de la Vierge - situé dans la partie historique de la ville, à Itchéricheher, la tour a été inscrite en 2000 sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO.

3. Vieille ville (Itchéricheher) - la magie de ce lieu réside avant tout dans la combinaison de styles qui se mêlent et sont en parfaite harmonie les uns avec les autres. Déclarée patrimoine mondial de l’UNESCO, la vieille ville abrite la plupart des curiosités de Bakou.

4. Palais des Chirvanchahs - construit entre le 12e et le 15e siècle, un autre monument de valeur universelle et l’un des chefs d’œuvre de l’architecture azerbaïdjanaise, se situe sur le point culminant d’Itchericheher.

5. Flame Towers : ces trois tours en forme de flammes sont toujours visibles depuis la baie et le centre et créent un contraste avec les couleurs et l’atmosphère de la capitale.

6. Centre Heydar Aliyev : conçu par l’architecte anglo-irakienne Zaha Hadid, il est un symbole national de l’Azerbaïdjan et de la brillante Bakou moderne.

7. Atechgah - souvent appelé le temple du feu de Bakou, l’Atechgah se situe dans le bourg de Sourakhany, une banlieue à Bakou. Basé sur les inscriptions persanes et indiennes, le temple a été utilisé comme endroit indou et de Zoroastrien de culte de feu.

8. Mosquée Bibi-Heybet : détruite en 1936 par les bolcheviks, la mosquée a été reconstruite sur le modèle du XIIIe s.

9. Grande roue de Bakou (Baku Eye) - bénéficiant d'un emplacement privilégié sur un boulevard surplombant la mer Caspienne, elle offre une vue panoramique sur la ville et ses environs côtiers.

10. Réserve historique et artistique de Goboustan - située à 70 km au sud-ouest de Bakou, la réserve comprend un site d’art rupestre, des volcans de boue et des monolithes appelés les « gaval dach ». Fondée en 1966, la Réserve est inscrite depuis 2007 au patrimoine mondial de l’UNESCO.