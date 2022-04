Un festival de kétés organisé à Nakhtchivan

Nakhtchivan, 16 avril, AZERTAC

Un festival de kétés (une variété de crêpe) a débuté aujourd'hui au Complexe de musée historico-architectural Nakhtchivangala à Nakhtchivan. Le festival durera deux jours.

Le festival de kétés a réuni environ 230 agriculteurs familiaux venant des districts de la république autonome et de la ville de Nakhtchivan, ainsi que d'autres entreprises.

De nombreux types de kété spécifiques aux villes et aux régions de la république autonome et les règles de leur préparation y sont exposés. Les visiteurs du festival pourront assister directement à la préparation et à la présentation d'une variété de kété, et auront l'occasion d’en déguster. D’autres échantillons de la cuisine du Nakhtchivan liés à la saison printanière, préparés à base d’épinard, d’ortie, de polygonacées, de champignons et d’autres plantes médicinales.

Les habitants de la république autonome, ainsi que les touristes venant des autres régions du pays, ainsi que des visiteurs étrangers participent au festival.