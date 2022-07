A propos de la région de Latchine

Bakou, 16 juillet, AZERTAC

La région de Latchine, dont la superficie est plutôt montagneuse, se situe dans le sud-ouest de la République d’Azerbaïdjan. Elle est limitée au Nord par Kelbédjer, à l’Est par Khodjaly, Choucha et Khodjavend, au Sud par Goubadly et à l’Ouest par la République d’Arménie.

Particularités de la région

La région abritait presque 200 monuments historiques, culturels et architecturaux, des dizaines de kourganes, des monuments archéologiques, de nombreuses pierres tombales, des stèles, des pierres sculptées en forme de cheval, de bélier, ainsi que de ressources naturelles, y compris des eaux minérales.

La région de Latchine a été instituée en 1924. Elle a reçu le statut de région administrative le 8 août 1930. Sa superficie est de 1 84 mille km² et la population de 72.4 000 habitants (01/04/2013). Cette région est composée du chef-lieu Latchine, d’un bourg (Gaïghy), et de 125 villages. Depuis le 18 mai 1992 jusqu’à l’automne 2020, Latchine a été sous l’occupation de la République d’Arménie. Avant l'occupation, il y avait 217 établissements culturels, 142 centres de santé, 133 bureaux et entreprises, 100 écoles secondaires, 5 écoles maternelles, 5 écoles de musique, un pensionnat, une école professionnelle etc. Latchine est une région à vocation agricole. L’élevage du bétail était la filière majeure de son économie. À Latchine, il existait de nombreuses ressources en eaux minérales naturelles. Cette région reconnaissait plus de 20 sources naturelles de santé et de guérison. Autrefois, les habitants de cette région reconnaissaient les particularités curatives de ces ressources en eau minérale et ils les utilisaient à des fins thérapeutiques. Ces ressources se trouvaient à proximité des villages de Minkend, Molla-Ahmadly, Mirik etc. En été, les habitants des régions chaudes du Karabagh, du Zenguézour, en particulier de Bakou et de Soumgaït, venaient dans cette région pour les vacances et afin de prendre un traitement.