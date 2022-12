Le secteur des voyages et du tourisme adhère à une vision pour enrayer et inverser l’appauvrissement de la biodiversité d’ici 2030

Bakou, 15 décembre, AZERTAC

À la COP15 à Montréal aujourd’hui, le Conseil mondial du voyage et du tourisme (WTTC), l’Organisation mondiale du tourisme (OMT) et Sustainable Hospitality Alliance ont annoncé la constitution d’une nouvelle alliance réunissant les acteurs publics et privés autour d’une vision partagée pour enrayer et inverser l’appauvrissement de la biodiversité d’ici 2030, selon le site officiel de l’OMT.

Dans cette vision, le secteur mondial des voyages et du tourisme appuie et inspire les pouvoirs publics, les entreprises et la société dans la mise en œuvre du Cadre mondial de la biodiversité pour l’après-2020 et aide à transformer notre relation à la nature. Les signataires s’engagent en faveur d’un tourisme bon pour la nature en prenant des mesures de préservation de la biodiversité et en réduisant les émissions de carbone, l’impact de la pollution et l’utilisation non durable des ressources, et en s’employant à protéger et à restaurer la nature et sa faune sauvage.

La création de cette alliance fait suite à la publication du rapport du WTTC ‘Nature Positive Travel & Tourism’, élaboré en collaboration avec ANIMONDIAL, axé sur l’effort pour enrayer et inverser les dégâts causés à la nature et permettre au vivant de se reconstituer étant donné son état d’appauvrissement actuel. Cela suppose de limiter à un minimum les dommages en cours et de mener une action volontariste pour la restauration de la nature en produisant des retombées positives globalement pour la biodiversité et en aidant à atteindre zéro émission nette.

Ce sont plus de 130 organisations qui ont souscrit à cette vision à ce jour, représentant toutes les grandes industries touristiques du secteur dont des groupes hôteliers internationaux, voyagistes, agents de voyages, destinations et associations internationales à but non lucratif de protection de la vie sauvage. En complément de la force du secteur privé, l’OMT, qui est la voix du tourisme au niveau de la gouvernance mondiale, apportera son concours pour assurer le ralliement des gouvernements et des organisations internationales à cette conception partagée d’un tourisme entendu comme un pilier de la conservation des espèces sauvages et de la protection des habitats. Les progrès seront aussi guidés par les données et les analyses fiables de l’OMT, en provenance notamment de l’initiative pionnière de mesure de la durabilité du tourisme et du réseau international en pleine expansion des observatoires du tourisme durable (INSTO).

La vision est celle d’un avenir dans lequel les pouvoirs publics soutiennent le secteur par des politiques prévoyant des mesures de préservation de la biodiversité dans l’ensemble de l’activité et de la chaîne d’approvisionnement. Elle doit aussi permettre à la filière d’engager des interventions pour éviter ou minimiser les impacts négatifs sur la nature et d’agir en amont pour la protection et la restauration de la biodiversité. Cela passera par une plus grande reconnaissance de l’importance, pour le secteur, d’avoir des océans préservés, 40 % de l’économie bleue dans le monde étant liée au tourisme, d’après les données de l’OMT.