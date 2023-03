Ralf Horlemann : La destruction que nous voyons à Gandja montre à quel point la guerre est terrible

Gandja, 6 mars, AZERTAC

La destruction que nous voyons à Gandja montre à quel point la guerre est terrible, a déclaré l'ambassadeur d'Allemagne en Azerbaïdjan, Ralf Horlemann, alors qu'il visitait la scène du crime d'attaques à la roquette par l'Arménie contre des civils innocents à Gandja.

« Les civils sont des victimes innocentes de la guerre. Malheureusement, la paix entre les deux États n'a pas encore été réalisée. Nous souhaitons que la paix règne dans la région et que les gens vivent en toute sécurité et en paix », a dit le diplomate allemand.

Il convient de noter que pendant la Guerre de 44 jours, l'Arménie a tiré des roquettes et de l'artillerie lourde contre Gandja les 4, 5, 8, 11 et 17 octobre. En conséquence, 26 civils, dont 10 femmes et 6 mineurs, ont été tués, et 175 personnes, dont 32 mineurs, ont été blessées.