Sommet mondial des destinations durables pour façonner l’avenir du tourisme durable

Bakou, 1er avril, AZERTAC

Le Gouvernement de Majorque, Consell de Mallorca, Mallorca Tourism Foundation et l’OMT ont accueilli la deuxième édition du Sommet des destinations durables qui a rassemblé des experts, des organisations et des entreprises de premier plan pour échanger meilleures pratiques et points de vue sur les dimensions environnementale, sociale et économique de la durabilité dans les destinations, selon le site officiel de l’OMT.

Le Sommet a souligné les bienfaits du tourisme alors que l'on observe un mouvement vers un tourisme régénérateur et bon pour la nature. L'OMT et le Gouvernement de Majorque ont reçu plus de 400 participants à la rencontre de cette année, qui a permis d'exposer les dernières tendances dans le domaine de la durabilité au niveau des destinations. Les discussions ont mis en relief l'interdépendance qui existe entre le tourisme et les ressources naturelles et culturelles, ainsi que les possibles bénéfices mutuels pouvant être retirés. Il y a eu également des interventions exceptionnelles de la part du Chef Frank Antoine de la Première Nation Bonaparte, ou encore, dans le domaine spatial, de Pedro Duque, premier astronaute espagnol de l'histoire.

La Présidente du Gouvernement de Majorque, Mme Catalina Cladera, a expliqué que « la durabilité est une aspiration collective de la société majorquine et le fil conducteur de toutes les politiques du Consell ». Mme Cladera a souligné que Majorque et les autres îles de la région « prennent résolument des mesures non seulement pour rester la destination de référence dans la Méditerranée, mais aussi pour être en première ligne du tourisme de demain ».

L'allocution principale a été prononcée par la Directrice exécutive de l'OMT, Mme Zoritsa Urosevic, qui a souligné la « transition vitale du secteur, pour en faire une force positive aux effets bénéfiques pour le Programme de développement durable et pour relever nos défis mondiaux communs », ajoutant : « Un tourisme bien géré peut être porteur de changement, mais la transition vers un secteur du tourisme vert, régénérateur et bon pour la nature passe par la collaboration. »

Grandes ambitions et mégadonnées

Durant ce sommet de deux jours, l'OMT a présenté les dernières nouveautés en ce qui concerne certaines de ses principales activités dans le domaine de la durabilité, comme la Déclaration de Glasgow pour l'action climatique dans le tourisme : à ce jour, ce sont plus de 800 entreprises, destinations et gouvernements qui se sont engagés en faveur d'un secteur du tourisme à zéro émission nette d'ici 2050 au plus tard. L'Initiative mondiale sur les plastiques dans le secteur du tourisme et le programme contre le gaspillage alimentaire ont également été signalés comme des moyens efficaces d'accélérer cette transition.

L'OMT a aussi fait une place centrale aux données sur le tourisme et à la gestion des destinations lors de ce sommet. Le Cadre de mesure de la durabilité du tourisme et le Réseau international des observatoires du tourisme durable (INSTO), dont l'observatoire de Majorque fait partie, joueront un rôle crucial pour suivre l'impact du secteur sur les trois piliers de la durabilité et pour permettre une prise de décision en connaissance de cause, fondée sur des données factuelles.

L'importance du secteur privé

Le Gouvernement de Majorque, par le biais de sa fondation pour le tourisme et de son observatoire du tourisme durable, a établi un réseau de coopération public-privé s'étendant à l'ensemble de l'île et travaille en étroite relation avec l'OMT pour faire avancer les objectifs communs.

Représentant le secteur privé, Maria Frontera, Présidente de la Fédération hôtelière de Majorque (FEHM), a débattu avec Carmen Riu Güell, propriétaire de la chaîne RIU Hotels & Resorts, des moyens de rapprocher les perspectives générationnelles pour poursuivre l'objectif d'un développement touristique durable. La rencontre a également mis en relief l'importance de la collaboration et de la circularité pour transformer le secteur. De plus, Andreu Serra, Ministre majorquin de la transition, du tourisme et des sports, la Présidente de la FEHM, María Frontera, Mark Tanzer, Directeur exécutif de ABTA, Miguel Sanz, Directeur général de Turespaña, et Thomas Ellerbeck, membre du Conseil exécutif et Chef responsable de la durabilité chez TUI Group, ont analysé comment les destinations attachées à la durabilité peuvent trouver un équilibre entre marketing et mise en récit (storytelling).

Dans son allocution de clôture du Sommet, la Secrétaire d'État espagnole au tourisme, Mme Rosa Ana Morillo Rodríguez, a souligné le rôle crucial de la durabilité pour le pays. Elle a fait observer que le tourisme est l'un des principaux moteurs de l'économie espagnole et souligné le besoin de résilience et de compétitivité de la filière tourisme.