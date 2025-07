L’ambassadrice des Pays-Bas en Azerbaïdjan arrive au terme de son mandat

Bakou, 15 juillet, AZERTAC

Le ministre azerbaïdjanais des Affaires étrangères, Djeyhoun Baïramov, a rencontré le 15 juillet l’ambassadrice du Royaume des Pays-Bas à Bakou, Pauline Eizema, qui arrive au terme de son mandat en Azerbaïdjan.

Le ministre Djeyhoun Baïramov a remercié l’ambassadrice Pauline Eizema pour son activité diplomatique fructueuse en Azerbaïdjan, lui souhaitant du succès dans ses projets futurs.

Lors de la rencontre, les discussions ont porté sur l’agenda de la coopération bilatérale et multilatérale entre l’Azerbaïdjan et les Pays-Bas, ainsi que sur la situation actuelle et les réalités dans la région dans la période post-conflit.

Les deux parties ont souligné l’importance du mécanisme de consultations politiques pour favoriser les visites réciproques, les contacts dans le cadre de divers événements internationaux, ainsi que l’état actuel et les perspectives des relations bilatérales entre les deux pays.

Le ministre Baïramov a informé l’ambassadrice néerlandaise sur la situation actuelle dans la région et les réalités apparues, ainsi que sur le processus de normalisation des relations entre l’Azerbaïdjan et l’Arménie.

L’ambassadrice Pauline Eizema a souligné qu’elle garderait toujours un bon souvenir de sa mission en tant qu’ambassadrice des Pays-Bas en Azerbaïdjan durant ces cinq dernières années, exprimant sa gratitude pour le soutien apporté durant son mandat.

Les parties ont également procédé à un échange de vues sur d’autres questions d’intérêt commun lors de la rencontre.