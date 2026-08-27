Le groupe de travail Azerbaïdjan-Pakistan tient sa 12e réunion

Bakou, 27 août, AZERTAC

La 12e réunion du groupe de travail Azerbaïdjan-Pakistan s'est tenue à Bakou entre le ministère de la Défense azerbaïdjanais et l'état-major des forces de défense pakistanaises.

Selon le ministère de la Défense, la réunion tenue au sein du département de la coopération militaire internationale du ministère, a permis un échange de vues sur l'état actuel et les perspectives de développement de la coopération entre les agences de défense des deux pays, ainsi que sur d'autres questions d'intérêt commun.