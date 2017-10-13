Buta Airways начинает полеты в Европу

Баку, 13 октября, АЗЕРТАДЖ

В рамках переговоров президентов Азербайджана Ильхама Алиева и Болгарии Румена Радева достигнута договоренность об открытии воздушного сообщения между Баку и Софией. Полеты будут выполняться низкобюджетной авиакомпанией Buta Airways с 16 января 2018 года. Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Buta Airways, столица Болгарии станет первым городом в Европейском Союзе, куда будет выполнять прямые рейсы азербайджанский лоукостер.

Минимальный тариф по направлению Баку-София, как и по остальным направлениям авиакомпании, составит 29 евро (в одну сторону). Полеты будут совершаться раз в неделю по вторникам.

«Открытие нового регулярного рейса в Софию является важным событием в гражданской авиации Азербайджана. Авиарейс Баку-София откроет для граждан нашей страны новые популярные направления отдыха. Выполнение рейсов авиакомпанией Buta Airways сделает Европу и Баку еще более доступными для туристов. Национальный лоукостер продолжит работу по расширению и оптимизации своей маршрутной сети»,- сказал президент ЗАО «Азербайджан Хава Йоллары» (AZAL) Джахангир Аскеров.

В ближайшее время продажа авиабилетов откроется на официальном сайте, как только будут завершены технические работы по внедрению новых рейсов в систему бронирования.

Будучи лоукостером, в минимальном тарифе такие дополнительные услуги, как провоз багажа, ручной клади, горячее питание на борту, регистрация в аэропорту, а также выбор места в самолете, предлагаются в качестве платных опций.

Отметим, что с 29 октября Buta Airways также начинает полеты по маршрутам Баку-Стамбул и Баку-Санкт-Петербург.

Следить за новостями и обновлениями можно на официальных страницах Buta Airways в социальных сетях: facebook.com/ButaAirway, instagram.com/ButaAirways, twitter.com/ButaAirways.

Buta Airways – первая низкобюджетная авиакомпания Азербайджана, структурное подразделение в составе AZAL. Основана в декабре 2016 года. Флот авиакомпании состоит из современных самолетов Embraer. Авиакомпания базируется в Баку, в Международном аэропорту Гейдар Алиев.