    • / ЭКОНОМИКА

    ЭКОНОМИКА


    Buta Airways начинает полеты в Европу

    13.10.2017 [14:33]

    Баку, 13 октября, АЗЕРТАДЖ

    В рамках переговоров президентов Азербайджана Ильхама Алиева и Болгарии Румена Радева достигнута договоренность об открытии воздушного сообщения между Баку и Софией. Полеты будут выполняться низкобюджетной авиакомпанией Buta Airways с 16 января 2018 года. Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Buta Airways, столица Болгарии станет первым городом в Европейском Союзе, куда будет выполнять прямые рейсы азербайджанский лоукостер.

    Минимальный тариф по направлению Баку-София, как и по остальным направлениям авиакомпании, составит 29 евро (в одну сторону). Полеты будут совершаться раз в неделю по вторникам.

    «Открытие нового регулярного рейса в Софию является важным событием в гражданской авиации Азербайджана. Авиарейс Баку-София откроет для граждан нашей страны новые популярные направления отдыха. Выполнение рейсов авиакомпанией Buta Airways сделает Европу и Баку еще более доступными для туристов. Национальный лоукостер продолжит работу по расширению и оптимизации своей маршрутной сети»,- сказал президент ЗАО «Азербайджан Хава Йоллары» (AZAL) Джахангир Аскеров.

    В ближайшее время продажа авиабилетов откроется на официальном сайте, как только будут завершены технические работы по внедрению новых рейсов в систему бронирования.

    Будучи лоукостером, в минимальном тарифе такие дополнительные услуги, как провоз багажа, ручной клади, горячее питание на борту, регистрация в аэропорту, а также выбор места в самолете, предлагаются в качестве платных опций.

    Отметим, что с 29 октября Buta Airways также начинает полеты по маршрутам Баку-Стамбул и Баку-Санкт-Петербург.

    Следить за новостями и обновлениями можно на официальных страницах Buta Airways в социальных сетях: facebook.com/ButaAirway, instagram.com/ButaAirways, twitter.com/ButaAirways.

    Buta Airways – первая низкобюджетная авиакомпания Азербайджана, структурное подразделение в составе AZAL. Основана в декабре 2016 года. Флот авиакомпании состоит из современных самолетов Embraer. Авиакомпания базируется в Баку, в Международном аэропорту Гейдар Алиев.

    AZERTAG.AZ :Buta Airways начинает полеты в Европу
    © При использовании информации гиперссылка обязательна.
    При обнаружении в тексте ошибки, надо ее выделить, нажав на клавиши ctrl + enter и отправить нам

    НАПИСАТЬ АВТОРУ

    заполните места, указанные значком *

    Пожалуйста, введите буквы, указанные на рисунке
    Буквы могут быть как прописными, так и строчными
    Новости по теме
    Джамиль Манизаде: Buta Airways рассматривает полеты в ряд городов Европы
    12.09.2017 [16:13]
    Джамиль Манизаде: Buta Airways рассматривает полеты в ряд городов Европы
    Buta Airways открыла продажу в Стамбул и Санкт-Петербург
    21.07.2017 [15:42]
    Buta Airways открыла продажу в Стамбул и Санкт-Петербург
    Авиабилеты авиакомпании Buta Airways поступили в продажу
    11.07.2017 [15:10]
    Авиабилеты авиакомпании Buta Airways поступили в продажу
    Стоимость авиабилетов Buta Airways будет начинаться от 29 евро
    23.06.2017 [12:46]
    Стоимость авиабилетов Buta Airways будет начинаться от 29 евро
    Другие новости раздела
    13.10.2017 [16:10]
    Патрик Верховен: Азербайджан очень профессионально подошел к подготовке конференции Международной ассоциации портов и гаваней
    13.10.2017 [13:16]
    Железнодорожники празднуют свой профессиональный праздник накануне открытия Баку-Тбилиси-Карс
    12.10.2017 [11:52]
    Грузоперевозки по новой железной дороге Астара-Астара начнутся в конце ноября
    11.10.2017 [17:02]
    Etihad Airways начнет полеты в Баку
    Buta Airways начинает полеты в Европу