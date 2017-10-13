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    ЭКОНОМИКА


    Филиалы «АтаБанк» будут функционировать без выходных во время Бакинского торгового фестиваля

    13.10.2017 [17:05]

    Баку, 13 октября, АЗЕРТАДЖ

    Филиалы «АтаБанк» будут функционировать без выходных во время Бакинского торгового фестиваля, сообщили в банке.

    С целью обеспечения удобства потребителей в получении банковских услуг с 15 октября по 15 ноября следующие филиалы банка будут работать в усиленном режиме и без выходных: центральный филиал – ул. Ш.Бадалбейли, 102, с 09:00 до 18:00 (без перерыва), филиал «Баку» - проспект Нефтчиляр, 67, с 09:00 до 18:00 (без перерыва), отделение «Сахиль» - ул. Пушкина, 9, с 09:00 до 18:00 (без перерыва).

    Временный переход филиалов на усиленный режим работы осуществляется с целью качественного и бесперебойного обслуживания как местных клиентов, так и гостей столицы во время Бакинского торгового фестиваля.

    AZERTAG.AZ :Филиалы «АтаБанк» будут функционировать без выходных во время Бакинского торгового фестиваля
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