Баку, 13 октября, АЗЕРТАДЖ

Филиалы «АтаБанк» будут функционировать без выходных во время Бакинского торгового фестиваля, сообщили в банке.

С целью обеспечения удобства потребителей в получении банковских услуг с 15 октября по 15 ноября следующие филиалы банка будут работать в усиленном режиме и без выходных: центральный филиал – ул. Ш.Бадалбейли, 102, с 09:00 до 18:00 (без перерыва), филиал «Баку» - проспект Нефтчиляр, 67, с 09:00 до 18:00 (без перерыва), отделение «Сахиль» - ул. Пушкина, 9, с 09:00 до 18:00 (без перерыва).

Временный переход филиалов на усиленный режим работы осуществляется с целью качественного и бесперебойного обслуживания как местных клиентов, так и гостей столицы во время Бакинского торгового фестиваля.