Идея уличного Гран-при не заинтересовала Роттердам и Амстердам

Баку, 17 октября, АЗЕРТАДЖ

Местные власти двух крупнейших городов Голландии не выразили интереса к проведению у себя национального этапа Ф1.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на motorsport.com, коммерческий босс Ф1 Шон Братчес недавно посетил Нидерланды и провел серию переговоров о возможности проведения этапа в одном из крупных городов страны.

Пока что проект находится на ранней стадии проработки, но главными кандидатами в силу своего размера и населения являются два крупнейших города – Амстердам и Роттердам. Все остальные имеют менее 500 тысяч жителей.

Однако в обеих городских администрациях Motorsport.com рассказали, что пока ни у Амстердама, ни у Роттердама не было даже формальных контактов с руководством Ф1, и что даже огромная популярность Макса Ферстаппена пока не является достаточным аргументом для проведения уличных Гран-при.

Представитель Амстердама сказал: «Гонки должны проходить на специальных трассах, а не в старинном центре города».

В том же духе высказался и Эрик ван дер Бург, который отвечает за спортивные вопросы в муниципалитете города. В своем твиттере он написал: «В Амстердаме? Прекрасно, только на городском пляже [Зандфорт], где для этого есть прекрасный автодром. Но не в центре Амстердама».

В Роттердаме рев гоночных моторов регулярно звучал с 2005 по 2014 годы, когда на его улицах проходило шоу City Racing.

Однако и в этом городе назвали невозможным проведение Гран-при на протяжении как минимум трех ближайших лет из-за масштабных строительных работ в центре.

«Никто не обращался к властям Роттердама в отношении этапа Ф1, так что переговоров не было, – сказала представительница местной власти. – В течение ближайших трех лет о подобном не приходится думать из-за реконструкции туннеля Maastunnel и замены покрытия на [одной из главных улиц] Coolsingel.

Кроме того, опираясь на опыт проведенных City Racing, можно говорить, что даже такие мероприятия вызывают у многих сомнения из-за своего шума и влияния на экологию».

Гран-при Голландии Формулы 1 проходил в «Зандфорте» до 1985 года, в настоящее время этот автодром также рассматривается в качестве потенциального места проведения новых этапов. Также у страны есть трасса «Ассен ТТ», принимающая этап MotoGP, а прежде становившаяся ареной гонок Champ Car и Формулы Суперлига.