Баку, 17 октября, АЗЕРТАДЖ

Кирсан Илюмжинов призвал дать новый импульс развитию шахмат.

С таким заявлением президент ФИДЕ выступил на пресс-конференции, состоявшейся в информагентстве «Интерфакс». Кирсан Илюмжинов намерен собрать новые идеи и привлечь молодых талантливых, успешных людей для работы в ФИДЕ и развития шахмат во всем мире. Для реализации всего этого будет открыт специальный интернет-ресурс. По мнению Илюмжинова, на выборах нового руководства ФИДЕ в 2018 году соперничать будут не люди, а их идеи и программы.

Кирсан Илюмжинов прокомментировал и прошедший в конце прошлой недели в турецкой Анталье Конгресс ФИДЕ. Напомним, что с резкой критикой действующего главы организации там выступил его заместитель – Георгиус Макропулос. Кроме того, на заседании исполкома ФИДЕ было проведено голосование по вопросу неучастия Кирсана Илюмжинова в следующих выборах. За высказались 37 делегатов, против – 20. Однако, как отметил в интервью первый вице-президент ШФМ Никита Ким, это голосование - не более чем частное мнение людей. Такую же оценку ситуации дал и президент Российской Шахматной Федерации, вице-президент ФИДЕ Андрей Филатов, отметивший, что Илюмжинов должен сам принять решения, идти ему на выборы или нет.

Причиной интриг своих коллег против него Илюмжинов назвал санкции, наложенные на него ранее Министерством финансов США. Кирсан Николаевич сообщил, что около месяца назад он написал письмо новому Президенту США Дональду Трампу с просьбой защитить его честь и достоинство. И это возымело эффект. В последние дни у представителей Илюмжинова идут интенсивные контакты с представителями Госдепартамента по вопросу его приезда в США.

Кирсан Николаевич в ходе общения с журналистами затронул также тему шахматного всеобуча, выразив благодарность главе Министерства образования и науки РФ Ольге Васильевой за поддержку проекта и введение шахмат в качестве урока во всех школах страны. Глава ФИДЕ подчеркнул, что, благодаря его постоянным встречам с руководителями регионов, проект развивается сегодня в таких регионах России как Москва, Ленинградская, Московская, Калужская области, Ханты-Мансийский АО и многих других.