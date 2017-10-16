    • / ОБЩЕСТВО

    ОБЩЕСТВО


    Лейла Алиева: Продовольственная безопасность важна для обеспечения мира, стабильности и устойчивости на планете

    16.10.2017 [13:50]

    Баку, 16 oктября, AЗЕРТАДЖ 

    Продовольственная безопасность и развитие сельской местности являются важными факторами для обеспечения мира, стабильности и устойчивости на планете.

    Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом сказала вице-президент Фонда Гейдара Алиева, учредитель и руководитель Общественного объединения IDEA, посол доброй воли FAO Лейла Алиева на мероприятии, посвященном Всемирному дню продовольствия.

    Подчеркнув значение Всемирного дня продовольствия, Лейла Алиева отметила, что проблемы в этой сфере могут породить конфликты, голод, массовую миграцию. Посол доброй воли FAO сказала, что миграция должна быть не вынужденной мерой, а добровольным выбором, отметила, что в развитие регионов должны вкладываться инвестиции для того, чтобы миллионы людей не покидали свои дома.

    Вице-президент Фонда Гейдара Алиева также проинформировала о деятельности возглавляемого ею Общественного объединения IDEA, рассказала о работе, проделанной за минувшие шесть лет, сообщила о проектах, имеющих особое значение для продовольственной безопасности, охраны окружающей среды и устойчивого развития.

    AZERTAG.AZ :Лейла Алиева: Продовольственная безопасность важна для обеспечения мира, стабильности и устойчивости на планете
    © При использовании информации гиперссылка обязательна.
    При обнаружении в тексте ошибки, надо ее выделить, нажав на клавиши ctrl + enter и отправить нам

    НАПИСАТЬ АВТОРУ

    заполните места, указанные значком *

    Пожалуйста, введите буквы, указанные на рисунке
    Буквы могут быть как прописными, так и строчными
    Другие новости раздела
    16.10.2017 [13:00]
    В Баку состоялось мероприятие, посвященное Всемирному дню продовольствия ОБНОВЛЕНО
    14.10.2017 [19:20]
    Язык истории, говорящие экспонаты:  фоторепортаж АЗЕРТАДЖ
    13.10.2017 [12:29]
    В Баку проходит конференция на тему «Исламская солидарность: пример Азербайджана»
    13.10.2017 [11:52]
    Железнодорожники посетили могилу великого лидера Гейдара Алиева