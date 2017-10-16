Лейла Алиева: Продовольственная безопасность важна для обеспечения мира, стабильности и устойчивости на планете

Баку, 16 oктября, AЗЕРТАДЖ

Продовольственная безопасность и развитие сельской местности являются важными факторами для обеспечения мира, стабильности и устойчивости на планете.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом сказала вице-президент Фонда Гейдара Алиева, учредитель и руководитель Общественного объединения IDEA, посол доброй воли FAO Лейла Алиева на мероприятии, посвященном Всемирному дню продовольствия.

Подчеркнув значение Всемирного дня продовольствия, Лейла Алиева отметила, что проблемы в этой сфере могут породить конфликты, голод, массовую миграцию. Посол доброй воли FAO сказала, что миграция должна быть не вынужденной мерой, а добровольным выбором, отметила, что в развитие регионов должны вкладываться инвестиции для того, чтобы миллионы людей не покидали свои дома.

Вице-президент Фонда Гейдара Алиева также проинформировала о деятельности возглавляемого ею Общественного объединения IDEA, рассказала о работе, проделанной за минувшие шесть лет, сообщила о проектах, имеющих особое значение для продовольственной безопасности, охраны окружающей среды и устойчивого развития.