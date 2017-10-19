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    ПОЛИТИКА


    Министерство обороны: режим прекращения огня нарушен 137 раз ВИДЕО

    19.10.2017 [11:26]

    Баку, 19 октября, АЗЕРТАДЖ

    Формирования вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток 137 раз нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта.

    Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Министерства обороны, с позиций, расположенных в селе Шаваршаван Ноемберянского района, в селе Паравакар Иджеванского района Армении, были обстреляны наши позиции, дислоцированные в селе Кохнегышлаг Агстафинского района, в Фарахли, Джафарли Газахского района, с позиций, находящихся в селах Мосесгех, Чинари, Айгедзор и на безымянных высотах в Бердском районе, были обстреляны наши позиции, расположенные в селах Агдам, Агбулаг, Мунджуглу, Гаралар Товузского района, с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Красносельского района, - наши позиции, находящиеся в селе Заманлы и на безымянных высотах в Гядабейском районе.

    Позиции наших Вооруженных сил были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гейарх, Чилябюрт Тертерского района, Тагибейли, Шихлар, Баш Гервенд, Джавахирли, Абдинли, Гарагашлы, Сарыджалы, Аджарлы, Юсифджанлы, Мерзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Ашагы Вейселли, Гобу Дилагарда, Гервенд, Гараханбейли, Горган, Кюрдлер Физулинского района, Мехдили Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Гейгельского, Геранбойского, Тертерского, Агдамского, Ходжавендского и Физулинского районов.

    AZERTAG.AZ :Министерство обороны: режим прекращения огня нарушен 137 раз ВИДЕО
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