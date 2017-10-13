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    ЭКОНОМИКА


    Новый министр энергетики Азербайджана представлен коллективу

    13.10.2017 [14:50]

    Баку, 13 октября, АЗЕРТАДЖ

    Помощник Президента Азербайджанской Республики по экономическим вопросам Али Асадов представил новоназначенного министра энергетики Парвиза Шахбазова коллективу министерства и руководителям государственных структур, функционирующих в топливно-энергетическом секторе.

    Как сообщили АЗЕРТАДЖ в министерстве, Али Асадов зачитал Распоряжение Президента о назначении П.Шахбазова министром, пожелал ему успехов. Подчеркнув, что энергетический сектор играет важную роль в экономике страны, он довел до внимания цели, поставленные Президентом Ильхамом Алиевым по развитию этой сферы в соответствии с современными вызовами, дал советы и поручения.

    Новоназначенный министр энергетики П.Шахбазов выразил признательность главе государства за оказанное ему высокое доверие, отметил, что будет достойно выполнять поставленные задачи. Он, подробно проинформировав о том, что является выпускником Азербайджанской нефтяной академии, на протяжении свыше 20 лет был дипломатом, отметил, что за это время принимал активное участие в реализации энергетической политики Азербайджана за рубежом.

    Министр подчеркнул, что энергетическая политика, основа которой была заложена великим лидером Гейдаром Алиевым и в настоящее время успешно проводится Президентом Ильхамом Алиевым, завоевала высокий авторитет на международной арене. Он довел до внимания, что энергетическая политика, наряду с внешним направлением, также имеет широкие внутренние сегменты, подчеркнул развитие энергетического сектора в нашей стране в соответствии с требованиями эпохи глобализации и необходимость применения международного опыта в этой области. Он отметил возможность реализации поставленных задач на высоком уровне благодаря тесному сотрудничеству.

    В мероприятии приняли участие президент SOCAR Ровнег Абдуллаев, президент ОАО «Азерэнержи» Этибар Пирвердиев, председатель ОАО «Азеришыг» Баба Рзаев, председатель Наблюдательного совета Производственного объединения «Азеркимья» SOCAR Мухтар Бабаев и генеральный директор Производственного объединения «Азеригаз» Акбер Гаджиев.

    Отметим, что Парвиз Огтай оглу Шахбазов назначен на должность министра энергетики Распоряжением Президента Азербайджанской Республики от 12 октября 2017 года.

     

    AZERTAG.AZ :Новый министр энергетики Азербайджана представлен коллективу
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