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    ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА


    Почтение памяти видного ученого-востоковеда Аиды Имангулиевой

    10.10.2017 [15:49]

    Баку, 10 октября, АЗЕРТАДЖ

    10 октября Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева прибыв во Вторую Аллею почетного захоронения, посетила могилу и почтила память видного ученого-востоковеда Аиды Имангулиевой по случаю дня ее рождения.

    Как сообщает АЗЕРТАДЖ, Мехрибан Алиева возложила цветы к могиле ученого, имеющего неоценимые заслуги в развитии востоковедения в Азербайджане.

    Затем Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева прибыв в Аллею почетного захоронения, почтила память архитектора и созидателя современного независимого Азербайджанского государства, общенационального лидера нашего народа Гейдара Алиева, возложила цветы к его могиле.

    Мехрибан Алиева почтила также память выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы ханум Алиевой, возложила цветы на ее могилу.

    Отметим, что имя Аиды Имангулиевой, которая была одним из самых серьезных исследователей современной арабской литературы, вошло в историю как первой мусульманской женщины-ученого востоковеда и арабиста, исследователя арабской эмигрантской литературы, создателя школы арабского литературоведения в Азербайджане. Проработавшая долгие годы директором Института востоковедения Академии наук Азербайджана, Аида ханум благодаря таланту и трудолюбию была известна, как один из ценных специалистов современной арабской литературы в бывшем Советском Союзе. Аида Имангулиева оставила после себя ценное научное наследие, намного обогатила мировое востоковедение фундаментальными трудами. Профессор Аида Имангулиева была одним из редких ученых, соединивших в себе научный талант, организаторские способности и педагогическую деятельность.

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    Почтение памяти видного ученого-востоковеда Аиды Имангулиевой Почтение памяти видного ученого-востоковеда Аиды Имангулиевой Почтение памяти видного ученого-востоковеда Аиды Имангулиевой Почтение памяти видного ученого-востоковеда Аиды Имангулиевой Почтение памяти видного ученого-востоковеда Аиды Имангулиевой Почтение памяти видного ученого-востоковеда Аиды Имангулиевой Почтение памяти видного ученого-востоковеда Аиды Имангулиевой Почтение памяти видного ученого-востоковеда Аиды Имангулиевой Почтение памяти видного ученого-востоковеда Аиды Имангулиевой Почтение памяти видного ученого-востоковеда Аиды Имангулиевой