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    Подразделения вооруженных сил Армении 91 раз нарушили режим прекращения огня ВИДЕО

    26.10.2017 [11:35]

    Баку, 26 октября, АЗЕРТАДЖ

    Формирования вооруженных сил Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 91 раз.

    Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Министерства обороны, с позиций, расположенных в селах Беркабер, Воскеван и на безымянных высотах в Ноемберянском районе, в селе Вазашен и на безымянных высотах в Иджеванском районе Республики Армения, были обстреляны наши позиции, дислоцированные в селах Кемерли, Гушчу Айрым, Бала Джафарли Газахского района, с позиций, находящихся в селах Чинари и Айгедзор Бердского района, были обстреляны наши позиции, расположенные в селах Коханеби, Агбулаг, Мунджуглу Товузского района, с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Красносельского района, - наши позиции, находящиеся на безымянных высотах на территории Гядабейского района.

    Позиции наших Вооруженных сил были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гейарх, Ярымджа Тертерского района, Немирли, Тагибейли, Баш Гервенд, Джавахирли, Абдинли, Гарагашлы, Кенгерли, Мерзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Ашагы Вейсалли, Гобу Дилагарда, Гервенд, Горган, Кюрдлер Физулинского района, Нюзгер и Мехдили Джебрильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского и Ходжавендского районов.

     

    AZERTAG.AZ :Подразделения вооруженных сил Армении 91 раз нарушили режим прекращения огня ВИДЕО
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