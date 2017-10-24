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    Подразделения вооруженных сил Армении в течение суток 103 раза нарушили режим прекращения огня ВИДЕО

    24.10.2017 [10:45]

    Баку, 24 октября, АЗЕРТАДЖ

    Формирования вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 103 раза.

    Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Министерства обороны, с позиций, расположенных в селах Довех, Барекамаван Ноемберянского района, на безымянных высотах в Иджеванском районе Республики Армения, были обстреляны наши позиции, дислоцированные в селах Кемерли, Гаймаглы, Гызылгаджилы и на безымянных высотах в Газахского района, с позиций, находящихся в селах Мосесгех, Чинари в Бердском районе, были обстреляны наши позиции, расположенные в селах Алибейли, Агдам, Агбулаг Товузского района, с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Красносельского района, - наши позиции, находящиеся на безымянных высотах на территории Гядабейского района.

    Позиции наших Вооруженных сил были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гейарх, Ярымджа Тертерского района, Баш Гервенд, Абдинли, Гарагашлы, Юсифджанлы, Мерзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Ашагы Вейсалли, Гервенд, Гараханбейли, Горган Физулинского района, Нюзгер Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Гейгельского, Геранбойского, Тертерского, Агдамского, Ходжавендского и Физулинского районов.

    AZERTAG.AZ :Подразделения вооруженных сил Армении в течение суток 103 раза нарушили режим прекращения огня ВИДЕО
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