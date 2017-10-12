Пять студентов Бакинской высшей школы нефти продолжат учебу в Греции

Баку, 12 октября, АЗЕРТАДЖ

Пять студентов четвертого курса Бакинской высшей школы нефти (БВШН), обучающиеся по специальности «инженер по автоматизации процессов», продолжат обучение в Греции в рамках программы Эразмус+.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе БВШН, отобранные за успехи в учебе, победы в студенческих конкурсах и другие достижения Амираслан Бахшилы, Гюльшан Гаджибалаева, Рамзия Гаразаде, Эльтун Ибрагимов и Медина Шукюрли в течение осеннего семестра 2017-2018 учебного года будут учиться в Пирейском университете прикладных наук (PUAS) в Афинах.

Договор о сотрудничестве, который БВШН и PUAS подписали в 2016 году в рамках программы Эразмус+, не только предоставляет студентам возможность обучения за рубежом, но и призван способствовать укреплению азербайджано-греческих связей в области науки и образования.