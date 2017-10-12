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    НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ


    Пять студентов Бакинской высшей школы нефти продолжат учебу в Греции

    12.10.2017 [13:56]

    Баку, 12 октября, АЗЕРТАДЖ

    Пять студентов четвертого курса Бакинской высшей школы нефти (БВШН), обучающиеся по специальности «инженер по автоматизации процессов», продолжат обучение в Греции в рамках программы Эразмус+.

    Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе БВШН, отобранные за успехи в учебе, победы в студенческих конкурсах и другие достижения Амираслан Бахшилы, Гюльшан Гаджибалаева, Рамзия Гаразаде, Эльтун Ибрагимов и Медина Шукюрли в течение осеннего семестра 2017-2018 учебного года будут учиться в Пирейском университете прикладных наук (PUAS) в Афинах.

    Договор о сотрудничестве, который БВШН и PUAS подписали в 2016 году в рамках программы Эразмус+, не только предоставляет студентам возможность обучения за рубежом, но и призван способствовать укреплению азербайджано-греческих связей в области науки и образования.

    AZERTAG.AZ :Пять студентов Бакинской высшей школы нефти продолжат учебу в Греции
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