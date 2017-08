Armeespiele -2017: In Baku wird feierliche Eröffnung von “Meeres-Pokal-2017“ stattfinden

Baku, 31. Juli, AZERTAC

Laut der Auskunft des Pressedienstes des Verteidigungsministeriums gegenüber AZERTAC wird am Dienstag, dem 1. August in Baku im Rahmen der 3. Internationalen Armeespiele eine feierliche Eröffnung der Etappe “Meeres-Pokal“ stattfinden.

Die Eröffnungsveranstaltung wird von Vertretern der Öffentlichkeit, Stadtbewohnern, Soldaten, darunter in Aserbaidschan akkreditierte Vertreter ausländischer Staaten besucht werden, hieß in der Meldung.

Bei den dritten Armeespielen debütieren iranische Marinesoldaten, die an der Etappe “Meeres-Pokal“ neben Aserbaidschan, Russland und Kasachstan teilnehmen werden. Als Beobachter werden Vertreter der Streitkräfte von der Türkei, Saudi-Arabien und Bahrain teilnehmen.

Die Hauptregel lautet– die Schiffe müssen strengen Richtlinien entsprechen – ihre Wasserverdrängung darf nicht mehr als 1000 Tonnen betragen, die Besatzung darf 60 Mann nicht überschreiten. Von Russland nehmen am Wettbewerb kleine Raketenschiffe des Projekts Bujan-M teil – Grad Swijaschsk und Uglitsch. Beide haben eine Wasserverdrängung von jeweils 949 Tonnen.

Die 3. Internationalen Armeespiele finden in Aserbaidschan, Russland, China, Weißrussland und Kasachstan statt. In diesem Jahr nehmen Mannschaften aus 27 Staaten an den Spielen teil, die in 28 Disziplinen im Wettbewerb stehen werden.