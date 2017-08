Musikfestival "Jara-2017": Sofia Rotaru begeistert Zuschauer sonderlich

Tag des Festivals wurde dem Jubiläum von Sofia Rotaru gewidmet. Unter Ehrengästen fand sich auch Vizepräsidentin der Heydar Aliyev Stiftung Leyla Aliyeva

Baku, 29. Juli, AZERTAC

Gestern abend fand im Erholungszentrum "Sea Breeze Resort" am Strande des Kaspischen Meeres das Konzert des zweiten Tages des internationalen Festivals “Jara“ (Hitze) statt.

Vor dem Beginn des Konzerts beantworteten Festivalteilnehmer Fragen von Journalisten, teilten ihre Eindrücke von erstem Tag des Festivals.

Der zweite Tag des Musikfestes war dem Jubiläum der Volkssängerin der UdSSR Sofia Rotaru gewidmet. Die ukrainische Sängerin begrüßte das Publikum aserbaidschanisch und sang auf der Bühne ihr berühmtes Lied "Chervona Ruta”. S. Rotaru begeisterte Zuschauer durch ihre Darbietung sonderlich. Sie äußerte sich lobend über die Veranstaltung ihres Jubiläumsabend in Baku, in einer gastfreundlichen Stadt und sagte, dass es 45 Jahre vergehen, seitdem sie zum ersten Mal auf die Bühne gegangen ist.

Dann sang S. Rotaru zusammen mit ihrer Schwester Aurelia den Song ”Melancholie“.

Anschließend ging auf die Bühne Botschafter Aserbaidschans in Russland Polad Bülbüloglu. Er begrüßte das Publikum mit dem Lied “Meine Stadt Baku” und beglückwünschte Sofia Rotaru zu ihrem Jubiläum. Er sagte, dass das Festival verschiedene Völker vereint, zur Konsolidierung der Freundschaft zwischen Aserbaidschan und Russland beiträgt. Die Musik kennt keine Grenzen, so Polad Bülbüloglu. Hiernach sang er seinen berühmten Song “Gel, ey seher” (”Komm, he Morgen“).

Dann ging Qlyk'oza auf die Bühne und brachte das Lied “Luna Luna“ (Mond Mond) von Sofia Rotaru dar.

Der Jubiläumsabend setzte sich mit Auftritten von andern prominenten Sängern und der Darbietung von berühmten Hits auf ihrem Repertoire fort.

Unter Ehrengästen fand sich auch Vizepräsidentin der Heydar Aliyev Stiftung Leyla Aliyeva.

Die Jubiläumsveranstaltung ging mit dem Lied ”TI Samiy lucsiy“ (Du bist der beste) in Darbietung von Sofia Rotaru zu Ende. Im Song, den S. Rotaru EMİN gewidmet hat, wird Aserbaidschan besungen.

Am 29. Juli werden Filipp Kirkorow, A'Studio, LOBODA, EMIN, Waleri Meladse, Ani Lorak, Dima Bilan, Layma Vaykule, Kristina Orbakayte, Diana Arbenina, Alexandr Panayotov, Slava, Fabrika, Maxim Galkin, Qlyk'oza, Alessandro Safina, Oleg Gazmanov, Dmitri Malikov, Anschalika Ahurbasch, Darya Antonyuk und andere auftreten. Im zweiten Teil des Konzerts wird Alla Pugatschowa ihre besten Lieder darbieten.

Und am letzten Tag des Festivals, dem am 30. Juli wird ein Abend gewidmet dem Schaffen von Grigory Leps stattfinden.

Organisatoren des Festivals sind Sänger und Musiker Emin Agalarov, Verdienter Künstler der Russischen Föderation Grigory Leps, Sergei Kozhevnikov.

Die Konzerte werden von Andrei Malachow, Yana Churikova und Maxim Galkin moderiert.