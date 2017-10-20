صندوق النفط يعلن عن تفاصيل آلياته الاستثمارية

باكو، 20 أكتوبر، أذرتاج

أعلن صندوق النفط الحكومي في تقرير لفعالياته الاستثمارية خلال فترة التسعة اشهر الأولى من العام الجاري عن تفاصيل محفظته للآليات الاستثمارية.

ونقل مراسل أذرتاج عن تقرير الصندوق إن تقسيم الأصول المختلفة بالمحفظة يدل على تشكيل 78 في المائة السندات ذات الفوائد وآلات سوق الأموال و13.7 في المائة الأسهم و4.9 في المائة العقارات و3.4 في المائة هي الذهب.