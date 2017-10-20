وزير الطاقة: أذربيجان سيشارك في اجتماع أوبك في نوفمبر

باكو، 20 أكتوبر، أذرتاج

قال برويز شاهبازوف إن أذربيجان سيشارك في اجتماع مرتقب للأوبك في نوفمبر المقبل إذا تلقى دعوة.

ونقل مراسل أذرتاج شاهبازوف وزير الطاقة الأذربيجاني الجديد قوله لصحفيين إن أذربيجان يأخذ التعهدات الدولية محمل الجد وهذه الاتفاقية التي توصل إليها مع الأوبك غير مستثنى عنها أيضا: "يهتم أذربيجان بكون سوق النفط مستقرا ثابتا مع ضمان التوازن ولن يقدر بلد واحد على ذلك بوحدة بل هناك حاجة إلى تعاون دولي وقد انضم أذربيجان إلى هذه المبادرة ويفكر في مواصلة إمكانية اتخاذ خطوات في هذا المنحى حيث أن الخطوات المتخذة في إطار موافقة فيينا لها ما يبررها أيضا ونلاحظ سيادة استقرار نسبي في سوق النفط حاليا."