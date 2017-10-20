دوري الدرجة الأولى: ميل موغان – قراداغ لوكباتان 2-4

باكو، 20 أكتوبر، أذرتاج

انطلقت مباريات الجولة الرابعة لدوري الدرجة الأولى لكرة القدم التي تنظم خلال اليومين 20-21 أكتوبر.

وابلغ مراسل أذرتاج أن قراداغ لوكباتان حقق فوزا بأربعة أهداف مقابل هدفين ضيفا على ميل موغان في ايميشلي بمباراة نظم في إستاد حيدر علييف في مدينة ايميشلي بقيادة الحكم حمزة زاده.

وأوضح أن الضيف سيطر على كلا الشوطين من المباراة حيث فتح الحساب عن طريق الله قولييف في د16 وضاعف الحساب لصالحه من جانب خليلوف في د32 ود69 بعد أن ثلث الأهداف كريمي في د49 فيما رد عليها ميل موغان بهدفي محمدوف في د44 ود77 من ركلة الجزاء.

وزاد أن قراداغ لوكباتان عزز موقفه المتصدر في الترتيب بهذه النتيجة برصيد 10 نقاط فيما بقي ميل موغان في المركز الثامن برصيد 4 نقاط.