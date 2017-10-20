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    دوري الممتاز: صبائل – انتر 1-0

    ٢٠.١٠.٢٠١٧ [٢١:١٠]

    باكو، 20 أكتوبر، أذرتاج

    انطلقت مباريات الجولة التاسعة لدوري كرة القدم للمحترفين الممتاز توباز.

    وابلغ مراسل أذرتاج أن صبائل تمكن من الحفاظ على هدف يتيم مسجل في مستهل المباراة ليحقق فوزا غاليا على ضيفه انتر في مباراة منظمة في ملعب دالغا ارينا بإدارة الحكم دينييف.

    وزاد أن هدف المباراة جاء عن طريق اباكاروف في د16.

    AZERTAG.AZ :دوري الممتاز: صبائل – انتر 1-0
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