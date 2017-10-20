الجمارك تعلن مؤشرات تصدير الطاقة الكهربائية من أذربيجان منذ مطلع العام
AzerTAg.az
٢٠.١٠.٢٠١٧ [٢١:١٢]
باكو، 20 أكتوبر، أذرتاج
قالت لجنة الجمارك في بيان إن حجم تصدير الطاقة الكهربائية من أذربيجان بلغ 812 مليون و 338 ألف كيلو واط ساعي خلال فترة التسعة اشهر الأولى من 2017م الجاري.
ونقل مراسل أذرتاج عن بيان الجمارك أن قيمة الطاقة الكهربائية المصدرة خلال الفترة المذكورة بلغت 36 مليونا و 232 ألف دولار.
وأضاف أن حجم الطاقة الكهربائية المصدرة ارتفع قدر 3 مرات قياسا إلى الفترة ذاته من 2016م الماضي.
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