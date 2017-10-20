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    دوري الدرجة الأولى: زاقاتالا – بناء 0-3

    ٢٠.١٠.٢٠١٧ [٢١:١٣]

    زاقاتالا، 20 أكتوبر، أذرتاج

    انطلقت مباريات الجولة الرابعة لدوري الدرجة الأولى لكرة القدم التي تنظم خلال اليومين 20-21 أكتوبر.

    وابلغ مراسل أذرتاج أن زاقاتالا خسر في ارضه امام بناء الباكوي بثلاثية نظيفة.

    وأوضح أن اهداف بناء سجلها محمدوف في د40 مرماه وبدلبايلي في د45+2 وحسينوف في د59.

    وأضاف أن هذه النتيجة رفعت بناء إلى المركز الثالث برصيد 7 نقاط بينما عمّق موقف زاقاتالا في المركز العاشر الأخير دون رصيد.

    AZERTAG.AZ :دوري الدرجة الأولى: زاقاتالا – بناء 0-3
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