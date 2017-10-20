دوري الدرجة الأولى: زاقاتالا – بناء 0-3
AzerTAg.az
٢٠.١٠.٢٠١٧ [٢١:١٣]
زاقاتالا، 20 أكتوبر، أذرتاج
انطلقت مباريات الجولة الرابعة لدوري الدرجة الأولى لكرة القدم التي تنظم خلال اليومين 20-21 أكتوبر.
وابلغ مراسل أذرتاج أن زاقاتالا خسر في ارضه امام بناء الباكوي بثلاثية نظيفة.
وأوضح أن اهداف بناء سجلها محمدوف في د40 مرماه وبدلبايلي في د45+2 وحسينوف في د59.
وأضاف أن هذه النتيجة رفعت بناء إلى المركز الثالث برصيد 7 نقاط بينما عمّق موقف زاقاتالا في المركز العاشر الأخير دون رصيد.
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