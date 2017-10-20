دوري الدرجة الأولى: زاقاتالا – بناء 0-3

زاقاتالا، 20 أكتوبر، أذرتاج

انطلقت مباريات الجولة الرابعة لدوري الدرجة الأولى لكرة القدم التي تنظم خلال اليومين 20-21 أكتوبر.

وابلغ مراسل أذرتاج أن زاقاتالا خسر في ارضه امام بناء الباكوي بثلاثية نظيفة.

وأوضح أن اهداف بناء سجلها محمدوف في د40 مرماه وبدلبايلي في د45+2 وحسينوف في د59.

وأضاف أن هذه النتيجة رفعت بناء إلى المركز الثالث برصيد 7 نقاط بينما عمّق موقف زاقاتالا في المركز العاشر الأخير دون رصيد.