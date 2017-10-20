    • / رياضة

    رياضة


    دوري الدرجة الأولى: شوالان – صباح 0-0

    ٢٠.١٠.٢٠١٧ [٢١:٢٤]

    باكو، 20 أكتوبر، أذرتاج

    انطلقت مباريات الجولة الرابعة لدوري الدرجة الأولى لكرة القدم التي تنظم خلال اليومين 20-21 أكتوبر.

    وابلغ مراسل أذرتاج أن مشجعين لم يشهدوا هدفا مسجلا في مباراة منظمة لدى ملعب اذال ارينا بإدارة الحكم جباروف جمعت بين شوالان وصباح.

    وأضاف أن التعادل السلبي عزز موقف صباح في المركز الثاني برصيد 7 نقاط فيما ظل شوالان في المركز السابع برصيد 4 نقاط.

    AZERTAG.AZ :دوري الدرجة الأولى: شوالان – صباح 0-0
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢٥‎.١٠.٢٠١٧ [٢١:٣٤]
    دوري الدرجة الأولى: جدول الجولة الـ 5
    ٢٥‎.١٠.٢٠١٧ [٢١:٢٧]
    اللجنة التأديبية تبحث مخالفات في الجولة الأخيرة وتعاقب اللاعبين المخالفين والأندية منعا وغرامة
    ٢٥‎.١٠.٢٠١٧ [٢١:٠٣]
    دوري الممتاز: جدول مباريات الجولة الـ 10
    ٢٣.١٠.٢٠١٧ [١٩:٠٠]
    دوري الأندية الرديفة: نتائج الجولة التاسعة
    دوري الدرجة الأولى: شوالان – صباح 0-0 دوري الدرجة الأولى: شوالان – صباح 0-0