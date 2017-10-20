دوري الدرجة الأولى: شوالان – صباح 0-0

باكو، 20 أكتوبر، أذرتاج

انطلقت مباريات الجولة الرابعة لدوري الدرجة الأولى لكرة القدم التي تنظم خلال اليومين 20-21 أكتوبر.

وابلغ مراسل أذرتاج أن مشجعين لم يشهدوا هدفا مسجلا في مباراة منظمة لدى ملعب اذال ارينا بإدارة الحكم جباروف جمعت بين شوالان وصباح.

وأضاف أن التعادل السلبي عزز موقف صباح في المركز الثاني برصيد 7 نقاط فيما ظل شوالان في المركز السابع برصيد 4 نقاط.