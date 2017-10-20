باكو، 20 أكتوبر، أذرتاج

انطلقت مباريات الجولة الرابعة لدوري الدرجة الأولى لكرة القدم التي تنظم خلال اليومين 20-21 أكتوبر.

وابلغ مراسل أذرتاج أن هواة تدفقوا إلى مشاهدة مباراة جمع بين طوران طاووس مع مضيفه أقصو على ملعب طاووس المركزي بإدارة الحكم اصغروف شهدوا خمسة اهداف سجلها لاعبو النادي الواحد.

وأوضح أن صاحب الأرض استطاع تحقيق فوز صعب على ضيفه بثلاثة مقابل اثنين. وجاءت اهداف طوران عن طريق آل حسينلي في د31 وصمدوف في د63 ود68 فيما سجل هدفي أقصو تقييف في د35 مرماه واسدوف في د56 مرماه.

وبهذه النتيجة صعد طوران إلى المركز الرابع برصيد 7 نقاط فيما هبط اقصو إلى التاسع برصيد 4 نقاط.