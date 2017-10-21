الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان تبث مقالا عن مهرجان باكو الثاني

باكو، 21 أكتوبر (أذرتاج).

بثت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان مقالا تحت عنوان " مهرجان باكو الثاني: فعاليات وأنشطة متنوعة واستقطاي المزيد من السياح وتشجيع القدرة الشرائية".

يتناول المقال دور مهرجان التسوق في تطوير اقتصاد البلد. واشير الى ان هذا المهرجان يترقب حضور مئات آلاف المتسوقين من سكان اذربيجان ومن مختلف أنحاء العالم.

كما يأتي في المقال ان هذا المهرجان مبادرة يعتبر نوعية أطلقها مكتب المؤتمرات الاذربيجاني لدى وزارة الثقافة والسياحة بهدف استقطاب المزيد من السياح إلى جمهورية اذربيجان وتشجيع القدرة الشرائية لدى السكان.

ويشير المقال الى ان السياح يحبون التسوق في اذربيجان بسبب الأسعار المنخفضة للسلع منوها الى مؤشرات قالها وكيل وزارة الثقافة والسياحة الاذربيجانية ناظم صمدوف في كلمة ألقاها في المنتدى السياحي في باكو، حيث أشار الى "ان السياح الأجانب أنفقوا في أذربيجان مبلغا إجماليا قدره 703 مليون دولار خلال 8 أشهر لهذا العام، ما يسجل زيادة بقدر 100 مليون بالمقارنة مع مؤشر العام الماضي وسط تسجيل زيادة بنسبة 21 % في عدد السياح الوافدين الى اذربيجان ابتداء من بداية هذا العام.

كما جاء في المقال: "ويكتشف المتسوقون معاني جديدة لم يسبق كشفها في المهرجان الاول. يتضمن المهرجان في نسخته الثانية عروض أزياء عديدة وإطلاق منتجات حصرية مع تقديم فرص للربح تشمل المجوهرات والذهب الى جانب الفعاليات الترفيهية وفرص الاستمتاع بالتسوق الرائع والهدايا.

ولتوفير أكبر قدر من المتعة والربح ضمن تجارب التسوق، تشارك حوالي 500 عميل رسمي ومتاجر التجزئة وكذلك مكاتب سياحية بتقديم عروض تخفيضات تصل حتى 70% على بضائع مختارة تشمل الأزياء والملابس والإلكترونيات والساعات والعطور والأدوات المنزلية وغير ذلك.

كما تقدم المكاتب السياحية عروضا مشجعة تتضمن تذاكر للرحلات الجوية وخدمات النقل والتأمين والإقامة لمدة 3 ليال في الفنادق على الاقل وجولات تسويقية الى محال تجارية تشارك في مهرجان باكو للتسوق.

ويربح المستوقون بتطبيق نظام تاسكس فري (الاعفاء عن ضريبة القيمة المضافة) في هذا المهرجان ويرجعون جزءا مما أنفقوه من أموال فيه.

وتطبق أذربيجان هذا النظام على السائحين الاجانب الذين يتسوقون في متاجر تحمل شعار تاكس فري. أما مهرجان باكو للتسوق فبدأ تطبيق هذا النظام لاول مرة على جميع المشترين من دون تفريق بين الزبون المحلي او الخارجي بتمكينهم من استرجاع جزء من ضريبة القيمة المضافة وفقا للأنظمة سارية المفعول."

يذكر ان مهرجان باكو للتسوق انطلق في نسختها الثانية في 15 أكتوبر لهذا العام ويستمر حتى 15 نوفمبر القادم.