المؤتمر الإسلامي لوزراء البيئة يعقد دورته السابعة في الرباط

بكو، 21 أكتوبر (اذرتاج).

يعقد المؤتمر الإسلامي لوزراء البيئة دورته السابعة، يومي 25 و26 أكتوبر الجاري، في مقر المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، في العاصمة المغربية الرباط، تحت شعار: "من أجل تعاون إسلامي فعال لتحقيق أهداف التنمية المستدامة"، وذلك تحت الرعاية السامية للعاهل المغربي محمد السادس، والرئاسة الفعلية للأميرة للا حسناء، رئيسة مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا وكالة إينا ان الإيسيسكو والهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في المملكة العربية السعودية تشرف على تنظيم المؤتمر ، بالتنسيق مع الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي.

ويشارك في المؤتمر وزراء البيئة في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وممثلو المنظمات الدولية والإقليمية المعنية.

ويأتي انعقاد المؤتمر الإسلامي السابع لوزراء البيئة، بعد خمس عشرة سنة من انعقاد دورته الأولى في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، في شهر يونيو 2002. وهو المؤتمر الذي وضع اللبنات الأولى للعمل الإسلامي المشترك في مجال البيئة، باعتماده وثيقة تأسيسية تحمل عنوان: "تعهدات جدة للتنمية المستدامة".