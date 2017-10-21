تشكيل لجنة وزارية لمتابعة وتقييم النشاط النفطي في محافظة كركوك
AzerTAg.az
٢١.١٠.٢٠١٧ [١١:١٨]
باكو، 21 أكتوبر (أذرتاج).
قال المتحدث الرسمي باسم وزارة النفط العراقية عاصم جهاد انه تم تشكيل لجنة وزارية لمتابعة وتقييم النشاط النفطي في محافظة كركوك والوقوف على احتياجات المحافظة.
جاء في بيان للوزارة ان وزير النفط العراقي جبار علي حسين اللعيبي يشرف مباشرة على نشاط اللجنة المشكلة على اساس "شركة النفط الشمالية" لإعداد اقتراحات ومبادرات في اقصر وقت، ذلك بهدف تطوير صناعة النفط في المنطقة ومتابعة نشاط انتاج النفط في كركوك.
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