"ميجافان" ترسم الفرحة على وجوه زوارها في مهرجان باكو للتسوق

باكو، 21 أكتوبر (أذرتاج).

يرسم مركز "ميجافان" Megafun للتسلية والترفيه الفرحة على وجوه زواره خلال مهرجان باكو للتسوق.

يحصل المتسوقون في مهرجان باكو للتسوق على كوبون اليانصيب لينتهزوا فرصة نيل الهدايا المتنوعة من مركز ميجافان للتسلية الى جانب الهدايا الاخرى. ان الفائزين من المتسوقين يتمكنون من الاستفادة من لعبة البولينج مجانا وبطاقات الالعاب وخصومات بنسبة 20% في مطعم لاواش و15% و20% في مطعم لا ماريا.

يتضمن أكبر مركز التسلية والترفيه العائلي في أوروبا "ميجافان" حوالي 300 جهاز اللعبة ودور سينما 4-5-6 دي، ميادين اللعب وكاراوكي والعاب محاكاة ونفق رعب وسيارات مصطدمة.

الى جانب ذلك يوجد في المركز اكبر ميدان للتزلج الجليدي الطبيعي في باكو والمنطقة عموما، وقاعة الباولينغ المؤلفة من 14 حارة.

والأسعار مناسبة في المركز. تتراوح الأسعار ما بين 0.50 و1.50 مانات لمعظم الألعاب.

يذكر ان مهرجان باكو للتسوق انطلق بنسخته الثانية في 15 أكتوبر ويستمر حتى 15 نوفمبر لهذا العام.