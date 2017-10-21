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    بلجيكا تدين بناء آلاف الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية

    ٢١.١٠.٢٠١٧ [١١:٤١]

    باكو، 21 أكتوبر (أذرتاج)

    دانت بلجيكا، مصادقة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة.

    وقال وزير الخارجية البلجيكي ديدييه رينديرز، إن استمرار إسرائيل في سياستها الاستعمارية التي وصلت الى مستوى غير مسبوق منذ بداية العام الجاري، يخاطر بإثارة التوترات على الأرض وتزايد تقويض الثقة المتبادلة وفرص التوصل إلى سلام دائم وعادل قائم على حل الدولتين.

    وأعرب وزير الخارجية عن قلقه من الإنشاءات والإجراءات الإسرائيلية الجديدة حول القدس الشرقية.

    وأشار إلى قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334 الذي ينص على أن سياسة الاستيطان في الأراضي المحتلة، انتهاك للقانون الدولي، داعيا السلطات الإسرائيلية لإعادة النظر في تلك القرارات والتمسك بالتزاماتها الدولية.

    مصدر : وكالة إينا

    AZERTAG.AZ : بلجيكا تدين بناء آلاف الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية
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